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Besni'de dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

 ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına aldı.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına aldı.

Sosyal paylaşım sitelerine gönderilen bankalara ait kampanyaları göstererek link ile kullanıcıların banka hesap numaraları ve şifrelerini ele geçirerek hesaplarındaki paraları boşaltan 5 kişilik şebekeye yönelik polis, operasyon başlattı. Ekipler, Besni'ye bağlı Sarıkaya, İznikhan ve İznik köylerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde dijitl materyaller, pos cihazları ve çeşitli dokümanlar ele geçirilirken, Yusuf K., Ramazan K., Mehmet K., Yakup Y. ve Yakup K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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