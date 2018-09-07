Besni'de dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yakup Yılmaz, Ramazan Köseoğlu ve Mehmet Köseoğlu tutuklanırken, Yusuf K. ve Yakup K. ise serbest bırakıldı.
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