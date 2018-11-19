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Besni'de ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

NADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde bin evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN (DHA) NADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde bin evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay Besni Korupınar mahallesinde meydana geldi. Ömer Erdin'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye buldurdu. Kısa sürede olay yerine gelin itfaiye ekipleri evde bulunanları tahliye ettikten sonra, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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