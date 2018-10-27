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Besni'de hareket halindeki kamyonda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hareket halindeyken lastikleri alev alan kum yüklü kamyondaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hareket halindeyken lastikleri alev alan kum yüklü kamyondaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. BEsni Adıyaman'dan yönüne ilerleyen Ali Bacanak'ın kullandığı 63 L 0457 plakalı kum yüklü kamyonun lastikleri, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. Lastiklerin alev aldığını gören sürücü kamyonu sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan lastiklere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürürken, kamyonda hasar meydana geldi.

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