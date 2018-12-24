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Besni'de hayvan hırsızlığına 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 18:36 | Son Güncelleme

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki 3 kişinin ilçede yaşanan hayvan hırsızlıklarından arandığı ortaya çıktı.

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki 3 kişinin ilçede yaşanan hayvan hırsızlıklarından arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu. Jandarmanın kontrollerinde otomobildeki 3 kişinin ilçede yaşanan hayvan hırsızlıklarından arandığı belirlendi. Ekipler araçtaki B.Ö., S.K., ve S.V.K.'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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