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Besni'de ilkokul öğretmeni not bırakıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, öğretmen Erol A.

Besni'de ilkokul öğretmeni not bırakıp, intihar etti

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, öğretmen Erol A. (51) evine intihar edeceğine yönelik not bırakıp, çıktıktan sonra boş arazide tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.
İlçedeki bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Erol A., sabah saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Bir süre sonra eşi evde 'intihar edeceğim' yazılı not buldu. Telefonla aradığı eşinden yanıt alamayan Aysun A., polisi arayarak durumu anlattı ve evdeki av tüfeğinin de yerinde olmadığını söyleyerek yardım istedi. Polisler, ilçe merkezinde ulaşamadığı Erol A.'nın intihar edebileceğini düşünerek detaylı arama çalışması başlattı. Öğle saatlerinde polisler, Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi yakınındaki boş arazide Erol A.'nın cansız bedenini buldu. Yanında tüfekle bulunan ve baş bölgesine isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdiği saptanan Erol A.'nın cansız bedeni, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Polis, 2 çocuk babası öğretmenin intihar sebebini araştırıyor.
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Besni'de ilkokul öğretmeni not bırakıp, intihar etti

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