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Besni'de iş yeri yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tuhafiye dükkanında elektrik kontağından çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tuhafiye dükkanında elektrik kontağından çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangın Besni Hasan Tütün mahallesinde kadın eşyaları satan tuhafiye dükkanında meydana geldi. İşyeri sahibi Gülay Çiğdem, ısınmak için elektrik sobasını prize takınca alevler bir anda işyerini kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında işyeri kullanılamaz hale geldi. İşyeri sahibi Gülay Çiğdem, ısınmak için elektrikli sobayı yakmaya çalıştığı esnada prizden çıkan alevlerin bir anda işyerini kapladığını belirtti. İşyerindeki yangın bir apartmanın altında olduğundan bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

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