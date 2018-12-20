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Besni'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 22:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı, 2 kişi yaralandı.

Besni'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Besni Yenikent Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Suna yönetimindeki 27 HE 506 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı. Kazada araç sürücüsü Cem Suna ve yanında bulunan Osman Karaca yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları çıkararak yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.İlk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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Besni'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralıBesni'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralıBesni'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

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