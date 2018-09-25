Besni’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Besni Ören Yeri yakınlarında meydana geldi. Burhan Güvenç yönetimindeki 02 D 2072 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Bilal Çolak’ın kullandığı 06 CIL 60 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bilal Çolak ile yanında bulunan İsmail Çolak, Perihan Çolak ve Zehra Aslan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.
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