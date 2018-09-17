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Besni'de otomobil kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, dün gece Hasan Tütün mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ali Kayaardı'na ait park halindeki 01 KP 834 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Aracın yandığını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobildeki yangına müdahale edip söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olay yerinde ilgili inceleme yapan polis, aracı ateşe veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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