Besni’de tek yumurta üçüzlerinin okul heyecanı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde 6 yaşındaki tek yumurta üçüzü erkek kardeşler Abdulhamit Yiğit, Mehmet Emin ve Serhat Eymen Körede, ilkokula başladı. Hasan Tütün Mahallesi’nde oturan Halit ve Vildan Körede, çiftinin tek yumurta üçüzleri Abdulhamit Yiğit, Mehmet Emin ve Serhat Eymen, Yamazaki İlkokulu'nda eğitime başladı. Anneleri tarafından okula götürülen ve 1-B sınıfında aynı sırada oturan üçüz kardeşler okula başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üçüzlerin annesi Vildan Körede, 7 aylık olarak dünyaya gelen çocuklarının zorlu bir süreci atlatarak 6 yaşına girdiklerini ve birlikte ilkokula başladıklarını bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
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