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Besni'de yağış nedeniyle yol çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.

Besni'de etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, levhalarla sürücülere hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sürücüler bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirterek, yolun bir an önce onarılması gerektiğini söyledi.

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