HABER

Besni'nin Kesmetepe beldesinde seçim başladı 1

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 09:22 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı.

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerinde Kesmetepe beldesinde 6 aday başkanlık için yarıştı. 1100 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde CHP'li aday Hasan Koca ise DP adayı Yusuf Parlak'a 281 oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından kura çekilmesine karar verilirken, CHP adayı Hasan Koca buna itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. YSK da itirazı değerlendirip oyların eşit çıktığı beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

YSK, tarafından verilen kararın ardından Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti.

Saat 08.00'den itibaren beldedeki okula giden vatandaşlar, listedeki isimlerini kontrol ederek tercihlerini yaptı. 6 adayın yeniden aday olduğu seçimlerde; bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Yusufeli'de oy verme işlemi başladıYusufeli'de oy verme işlemi başladı
Yusufeli’nde oy kullanma işlemi başladıYusufeli’nde oy kullanma işlemi başladı

En Çok Okunan Haberler

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü

Kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Bakan Soylu'dan trafik denetlemesi

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.