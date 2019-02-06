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Besni’nin son kalay ustası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’IN Besni ilçesinde yaşayan ve bölgenin son kalay ustası Mehmet Talan (67) mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’IN Besni ilçesinde yaşayan ve bölgenin son kalay ustası Mehmet Talan (67) mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. 7 yaşından beri kalay ustası olarak çalışan Talan, iş bulamadıklarını ifade etti.

İlçedeki Kapalı Pazar'da 60 yıldır kalaycılık mesleği yapan, evli 7 çocuk babası Mehmet Talan, kalaycılığın ölmeye yüz tutuğunu söyledi. Yıllarca geçimini sağladığı mesleğin çok önemli olduğunu ifade eden Talan, daha önceki yıllarda pazarda çok sayıda kalaycının olduğunu fakat son dönemde 1 veya 2 dükkan kaldığını söyledi.

Bakırın daha sağlıklı olmasına rağmen insanların rağbet göstermediğini dile getiren Talan şunları dedi:

"60 senedir bu işi yapıyorum. Önceleri çok kıymetli bir meslekti. Şimdi ise iş de bulamıyoruz, kalmadı. Kalay insan sağlığına çok faydalı. Şimdi bakır çok pahalı olduğundan insanlar satın alamıyor. Önceleri bakır alıp satıyorduk, şimdi hazır alıp hazır satıyoruz. Bakır çok sağlıklı. Önceleri millete sıra vererek iş yapıyorduk, fakat şimdilerde iş bulamıyoruz. Önceleri okul yoktu meslek vardı. Meslekler çok kıymetliydi, hele bizim meslek bakırcılık çok çok kıymetliydi."

Talan, ailelerin çocuklarını tatilerde meslek öğrenmeye yönlendirmelerini istedi.

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