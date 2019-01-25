Beşşar Esad'ın Avrupa'ya girmesi yasaklandı!

Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının Suriye'ye girmesinin yasaklanması üzerine, Avrupa'dan karşı hamle geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve diplomatlarının Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı.
Yapılan açıklamada, "Beşşar Esad rejiminin vizeleri iptal edilmiştir" denilerek bütün diplomatik vizelerin iptal edildiği bildirildi.
Suriye'nin AB diplomatları ve diğer yetkililerine yönelik özel vizeleri iptal etmesiyle Beyrut ile Şam arası seyahat koşulları zorlaştı. AB yetkilileri bu durumun savaştan etkilenen halka yardım ulaştırma çabalarının önüne geçtiğini savunuyor
İHA
Patlama oldu, sol bacağı koptu! Çelik kasa faciası!
Venezuela krizi büyüyor! ABD harekete geçti: Acil toplantıya çağırdı
Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Erdoğan'dan Venezuela krizi yorumu: Trump beni de şoke etti
24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor
Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama
Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü
Okul kantinindeki skandalla ilgili flaş gelişme! 10 litre...
Okuyucu Yorumları 0 yorum