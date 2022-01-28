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Beşşar Esed'e soğuk duş! ABD'den gelen açıklamayı hiç sevmeyecek: Asla...

28.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki gelişmelere ilişkin ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile ilişkileri "asla normalleştirmeyeceklerini" açıkladı.

Beşşar Esed'e soğuk duş! ABD'den gelen açıklamayı hiç sevmeyecek: Asla...

Suriye meselesine ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi. Middleeasteye'nin haberine göre McGurk, Suriye meselesine dair Carnegie Uluslararası Barış Vakfıyla yaptığı çevrim içi görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

McGurk, Orta Doğu'da Esed rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin, "Esed rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini desteklemiyoruz. Biz asla normalleştirmeyeceğiz." dedi.

ABD'nin müttefiklerinin Esed ile ilişkileri yeniden kurma çabalarını engellemeye çalışıp çalışmadığı konusunda detay vermeyen McGurk, söz konusu ülkelerin "çıkarlarını korumaya ve sürdürmeye çalıştıkları" yorumunu yaptı.

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McGurk, Suriye'nin komşularıyla yaptığı güvenlik anlaşmaları ile normalleşme görüşmeleri arasında ayrım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ürdün, Suriye ile sınır güvenliği hakkında bir tartışma yapmak isterse açıkçası hayır demeyeceğiz. Bu, Esed rejimiyle normalleşmekten çok farklı. Bu görüşmeleri yaparken bu ayrımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan haklarının Başkan Joe Biden politikalarının odak noktası olmasına rağmen, diğer önemli ulusal güvenlik konularını gölgede bırakmadığını söyleyen McGurk, bölgedeki ulusal çıkarlarını değerlendirirken, insan haklarının masada olduğu ancak insan haklarının diğer konuların önüne geçmediği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li yetkili McGurk'un söz konusu çıkışı, bazı senatörlerin ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinin Esed ile ilişkileri normalleştirdiğine dair Biden'a mektup yazmalarının ardından geldi.

Arap Birliğinin 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya alması ve Arap büyükelçilerinin, Esed rejimi sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilmesi çağrısında bulunmasının ardından Esed rejimi ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde siyasi yabancılaşma söz konusuydu. Ancak son yıllarda, Esed rejimi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde iyileşme adımları atılmaya başlandı.

Bu kapsamda atılan adımların ilki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Aralık 2018'de Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açması oldu.

Umman ise Ekim 2021'de Suriye'ye büyükelçisini geri gönderirken, Bahreyn ise 10 yıl sonra ülkeye ilk büyükelçisini atadı.

Ürdün Kralı Abdullah ise Esed ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi yaparken BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Kasım 2021'de Şam'ı ziyaret etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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