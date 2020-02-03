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Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.
Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.
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03.02.2020 10:50 |
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Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.
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