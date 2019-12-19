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Son dakika: Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında ölü sayısı yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 20:52 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi.

Son dakika: Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında ölü sayısı yükseldi

Rejim uçakları Maaretinuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Deyr Sünbül, Frikye, Serce, Bzabor, Binin, Hantutin, Naciyye, Kinidde, Gadafe,Tel Mennis, Ebu Mekki, Tuh ve Rebia köylerine saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Maaretinuman kırsalı, Serakib ilçesi, Maarşurin, Han Es Sübül, Deyr Garbi, Semke ve Merdih köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maaretinuman'da 6, Merdih köyünde 4, Deyr Sünbül'de 2 ve Han Es Sübül'de bir olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yoğun bombardıman sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi ve Rusya, kasım ayı başından bu yana Halep'i Şam'a ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ile M5 kara yolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan sistematik saldırılar düzenliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, kasımdan bu yana yaklaşık 110 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Rusya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ölenler işid çi. akp liler çok üzülecek bu duruma, her ne kadar işide karşıyız deseler de gönüllerinde cihatçılık yatıyor.
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