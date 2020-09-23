HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Best Model birincisi ünlü oyuncuya silahlı saldırı kamerada

Best Model birincisi ünlü oyuncuya silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

Şişli’de Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

Şişli’de Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, omzundan yaralanan Yaran, hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 18.45 sıralarında Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak’ta meydana geldi. Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 3’lü arasında çıkan kavgada, arkadaşı Yaran’a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın acı günüAnayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın acı günü
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi
Berkin Elvan davasında kritik gelişme!
İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Böyle kurtarıldı
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.