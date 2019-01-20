Best Model of the World birincisi Iman Casablanca bir matematik mühendisi

Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, aynı zamanda Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

"Her konuda eğitim aldım" diyen Casablanca, "Matematik mühendisiyim ama benim hayallerim ekran ve oyunculuk" şeklinde konuştu.

Casablanca, daha önce verdiği bir röportajda, "Bana Instagram'dan mesaj atan çok oluyor. Çok gülüyorum onlara... Tanımıyorum etmiyorum, sanki yıllardır arkadaşız da bana 'Merhaba, yemeğe gidelim mi?' yazıyorlar. Türk erkekleri çok cesaretliler..." demişti.