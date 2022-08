Best Model yarışması ile ilgili şoke eden iddia! Erkan Özerman tacizle suçlanınca...

Erkan Özerman ve ekibinin yakışıklı buldukları kişilere mesajlar atarak, Best Model yarışmasına girmesi için tekliflerde bulunmaya başladığı iddia edildi.

Akay'ın yazısında “Erkan Özerman, 35. Best Model Türkiye Yarışması’nın başvurularını ise Ocak ayında başlattı. Ancak yarışmaya başvurunun çok çok düşük olması nedeni ile başvurular defalarca uzatıldı." sözlerine yer verildi.

Yazıda "En son 7 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılan Best Model’a sadece 15 kişi başvurunca, Erkan Özerman’ın ekibi sosyal medyada arayışa geçti ve yakışıklı buldukları kişilere mesajlar atarak, Best Model yarışmasına girmesi için tekliflerde bulunmaya başladılar." denildi.

"Hatta kabul edenler fotoğraf çekilmeye bile gitti. Aslında bu tarihte Yarı final elemelerinin yapılması gerekirken, maalesef daha ön eleme bile yapılamadı.” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR DAHA ÖNCEDEN BELLİ"

Geçen sene yapılan 34. Best Model Türkiye yarışmasının birincilerden çok, organizatör Erkan Özerman gündem olmuştu. Çeşitli televizyon kanallarına çıkan erkek yarışmacılar, şampiyonların daha önce belli olduğunu ve organizasyon sorumlusunun kendilerine "Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar attığını iddia etmişti.



Günlerce magazin programlarında tartışılan olay sonrası, Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu Erkan Özerman, büyük tepki çekmişti.