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Best modeli vuran zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Best model Onur Seyit Yaman’ı vuran arkadaşı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay 22 Ağustos tarihinde Nişantaşı Ihlamur Sokak’ta meydana gelmişti.

Best model Onur Seyit Yaman’ı vuran arkadaşı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 22 Ağustos tarihinde Nişantaşı Ihlamur Sokak’ta meydana gelmişti. Öğrenilen bilgilere göre, 2016 yılı Best Model Türkiye ile Best Model Of The World yarışması birincisi ve dizi oyuncusu olan Onur Seyit Yaran iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdükleri esnada aralarında tartışma çıkmıştı. Şüpheli Serhat O., tartışma esnasında Yaran’a ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan Yaran, hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Olayın ardından kaçan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Serhat O., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Onur Seyit Yaran’ı başka arkadaşlarıyla aralarını bozduğu gerekçesiyle suçladığı ve bu nedenle vurduğu öğrenilen şüpheli Serhat O., adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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