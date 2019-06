“Best Of Kültür 2019” ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları’nın “Best Of Kültür 2019” ödülleri, dün gece düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Ders yılı boyunca bilim, sanat, spor ve yabancı dil gibi branşlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllerini birbirinden ünlü isimlerin elinden alırken, ünlülere de ödül dağıtıldı.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, ders yılı boyunca dış platformlarda bilim, sanat, spor ve yabancı dil gibi branşlarda başarı gösteren öğrencilerinin başarılarını, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Best of Kültür 2019 Ödül Töreni” ile kutladı. İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen törende, yaşları 9 ile 18 arasında değişen öğrencilere plaketleri verildi. Ünlüler geçidine dönüşen ödül gecesinde yaklaşık 200 öğrenciye plaketlerini, Yalın, Oylum Talu, Nazlı Çelik, Kolpa, Okay Semiz, Zeynep Bastık gibi Türkiye’nin tanınmış isimlerinin elinden aldı.

Kültür Koleji Anadolu Lisesi Okul Müdürü Özgür Özmeral ve Oyuncu Sema Öztürk’un sunduğu ödül törenine ünlülerin yanı sıra ödül alan öğrenciler ve veliler de katılım gösterdi. Sahnede plaketlerini alan öğrencilerin velileri duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Best of Kültür ile yola çıkma amaçlarını şu ifadeler ile açıkladı:

Pek çok öğrencimiz anaokulundan liseye kadar okul dışında, bilimden, sanata ve spora kadar birçok alanda başarı elde ediyorlar. Bu başarıları sırasında arkadaşları ve ya aileleri onlarla birlikte olamıyor. Ya da bunu bir bütün olarak görme şansı da olamayabiliyor. Bu sebeple her yıl karneden bir gün önce böyle bir organizasyon yapıyoruz. Yani öğrencilerimizi okul dışındaki başarılarından dolayı ödüllendiriyoruz. Bu ödülleri de arzu ediyoruz ki toplumda rol model olmuş kişilerin elinden alsınlar. Öğrencilerimiz rol model isimleri belirliyorlar ve bu etkinlikte hem bu insanlar ödüllendiriliyor hem de öğrencilerimize ödül veriliyor. Kültür Koleji olarak 60. Yılımıza basıyoruz. 60 yıldır bilimde, sanatta, sporda ve birçok alanda her zaman nitelik diyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. Bu gece 200’un üzerinde öğrencimiz okul dışındaki platformlarda kazandıkları başarıları taçlandıracaklar.”

Yılın en iyi erkek sanatçısı seçilen Yalın, aldığı ödülden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Hepinize teşekkür ederim, sizlerden ödül almak çok kıymetli benim için. Şarkı yapmak ve söylemek aslında hayatı paylaşmaktır. Bu yüzden benimle birlikte on beş senedir hayatı paylaştığınız için teşekkür ederim” dedi.

İlk Ödülü

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı Ödülünü alan Zeynep Bastık de aldığı ödülün ilk olduğunu ve bu yüzden çok anlamlı olduğunu söyleyerek teşekkür konuşmasından sonra öğrencilerle birlikte şarkı söyledi.

Gece boyunca başarılı öğrencilere ödül dağıtan ve aynı zamanda yaklaşık 2500 öğrencinin anket yoluyla seçtiği ünlülerin ise tam listesi şu şekilde;

*Yalın - En İyi Erkek Şarkıcı

*Şahika Ercümen - Yılın Kadın Sporcusu

*Ümit Erdim - Yılın Genç Dizi Ve Tiyatro Oyuncusu

*Oylum Talu - Yılın Kadın Sunucusu

*Nazlı Çelik - Yılın Kadın Haber Spikeri

*Elvin Hekimoğlu -Yılın Bilim İnsanı Ödülü

*Aykut Küçükkaya - Yılın Genel Yayın Yönetmeni

*Emrah Kaya - Yılın İnovatif Girişimcisi

*Saffet Emre Tonguç - İstanbul’a Değer Katan Yazar Ödülü

*Suna Akyıldız - Yılın Sosyal Projesi

*Kolpa - Yılın Müzik Grubu

*Sema Öztürk- Teşekkür / Sunucu

*Rıdvan Bıyık -Yılın Ana Haber Programı

*Okay Semiz - Yılın Müzisyeni

*Zeynep Bastık - Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı

*Mert Fırat - Yılın Rol Model Erkek Sanatçısı

*Yılmaz Özdil - Yılın Köşe Yazarı

*Fatih Portakal - Yılın Erkek Haber Spikeri

*Erdal Karaöz - Yılın Bilim İnsanı Ödülü

*Lale Danışman - Yılın En Duyarlı Gazetecisi

*Bora Bayraktar - Yılın Genel Yayın Yönetmeni