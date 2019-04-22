İSTANBUL (AA) - Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "Best Of Rumeli" ödülleri sahiplerini buldu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR), sunuculuğunu Suzan Kardeş ve Yusuf Emin'in yaptığı törende, 16 isme özel tasarlanan Atatürk heykelleri takdim edildi.

Dernek Başkanı Kamuran Atakan, törenden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu akşam bizim, Türkiye'de yaşayan 30 milyon Rumelilinin bir nevi sınav akşamı gibi. Biz Türkiye'nin dışına taşmış başarıların ödüllerini bu akşam kendilerine takdim edeceğiz. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

- 15 kategoride ödül verildi

Bu yılki "Best Of Rumeli" kapsamında "Onur Ödülü"ne Kenan Şahinler ile tarihçi yazar İlber Ortaylı değer görüldü. Ortaylı, sahnede yaptığı konuşmada, ödülü almaktan dolayı şeref duyduğunu ifade ederek, "Balkanlar bir imparatorluğun parçası olmaktan çok, bizim kaybolan vatanımızdır. Rumeli kıtası içimizde yaşamazsa, bu memleketin kültürü inkişaf edemez." diye konuştu.

"En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü Zara'nın, "En İyi Erkek Sanatçı" ödülünü Gökhan Türkmen'in aldığı törende, İvana Sert ise "En İyi Modacı" seçildi.