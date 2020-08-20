Beştaş: “HDP’liler AKP’nin Siyasi Rehinesidir’’

AKP ve MHP’nin ortak saldırısına maruz kaldıklarını belirten Milletvekili Beştaş, “Bize saldıranlar başka siyasi partiler. AKP ve ortağı MHP. Normalde siyasi partiler birbirleriyle yarışırlar. Seçimlerde yarışırlar, çalışmalarda yarışırlar. Mecliste muhalefet ve iktidar Türkiye’de sözleriyle çözümü ve olanakları konuşurlar. Ama Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemiyle de çok başka bir iklim yaratıldı. HDP’liler suç işledikleri için bugün tutuklu değiller. Bugün Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Gülser Yıldırım, İdris Baluken nasıl AKP’nin siyasi rehineleriyse, burada tutuklanan 35 ve sonrasındaki 18 kişi de AKP’nin siyasi rehineleri durumundalar. Dünyanın hiçbir yerinde iktidardaki bir parti başka bir partiye bu tip yönelimler yapamaz. Çünkü siyasi parti dediğiniz özgürce çalışır’’ dedi.

“En büyük müjde senin gitmen olur’’

Türkiye’de şu anda diktatörlük olduğunu ifade eden Milletvekili Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı müjdesiyle ilgili ise, “Şu anda tek adam rejimi var, bir diktatörlük var aslında. Parti içinde de parti dışında da, uluslararası ilişkilerde de iç ilişkilerde de, diğer partilere yaklaşımda da ekonomide de karar veren yalnız bir kişi var. Kadına yönelik şiddete, çocuğa yönelik istismara, nerede savaşacağına, Akdeniz’de ne olduğuna, Libya’ya niye gidildiğine, Kuzeydoğu Suriye’de neler yaptıklarına dair tek karar veren bir kişi var. İki gün sonra bir müjde vereceğini söylüyor. En büyük müjde senin gitmen olur’’ diye konuştu.

“İnfaz paketiyle çeteciler, katiller, tecavüzcüler dışarı salındı’’

Geçen Nisan ayında meclisten geçen infaz paketiyle ilgili konuşan Beştaş “Cezaevlerinde yer yok. Pandemi koşullarında önlemler alınmıyor. Herkes ölümle burun buruna. Çıkardıkları infaz paketinde çeteciler, tecavüzcüler, katiller dışarı salındı ama siyasi tutuklular, siyasi rehineler kendileri adına orada tutulmaya devam etti. HDP’ye neden saldırı yapılıyor? Çünkü HDP onların yalanlarını, kirli siyasetlerini, politikalarının ne amaçladığını siyasetiyle çalışmalarıyla ortaya koyuyor. Biz her gün, sözlerimizle, eylemlerimizle AKP siyasetinin bu ülkeye ne kadar büyük zarar verdiğini ve buna karşı mücadele etmek gerekliliğini ifade ediyoruz. Biz giderek büyüyoruz, giderek güçleniyoruz. Biz ‘bütün Türkiye HDP’lileşecek’ dedik ve bugün Karadeniz’den Ege’ye, Marmara’dan Kürdistan’a her yerde HDP var. Kürdistan coğrafyasıyla tek başına sınırlamak istiyorlar, bunu önleyemeyince bize saldırılarla suç işlemeye başladılar. Aslında suç bize atfediliyor ama suç işleyen HDP değil, onlar. Biz bir siyasi partiyiz, anayasaya göre diğer siyasi partiler gibi kurulduk. Seçimlerde onların büyün hile ve oy hırsızlıklarına rağmen o sandıktan çıkıyoruz. Bugün mecliste üçüncü büyük partiyiz’’ ifadelerini kullandı.

HDP İl Başkanlığı’ndaki toplantının ardından 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep’in Beybahçe Mahallesi’nde IŞİD’in üstlendiği ve 56 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yaşandığı yere giden HDP’li heyet, ölenlerin anısına karanfil bıraktı. Heyet daha sonra Eğitim-Sen’de Sivil Toplum Kuruluşu ve meslek odası temsilcileriyle toplantı yaptı.

