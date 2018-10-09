Beştaş Kardeşler gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda Yılmaz Beştaş ile Günay Beştaş kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların bir evde gizlendiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. 7 Ekim saat 05.30'da şüphelilerin saklandığı eve yapılan operasyonda Yılmaz Beştaş ile Günay Beştaş kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 polis yeleği, 1 çelek yelek, 58 mermi, 2 sahte kimlik, 2 şarjör, 2 silah dipçiği, 1 komando bıçağı, 1 sustalı bıçak, 2 tabanca kutusu ile 4 askeri apolet bulundu.
Günay Beştaş'ın kasten öldürme Yılmaz Beştaş'ın ise 11 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirtildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Beştaş'ın 2005 yılında meydana gelen 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.
Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi
Silivri Cezaevi'nde 'yok artık' dedirten olay: Gardiyan ve hükümlü gece yarısı dışarıp çıkıp, bir paketle geri döndü!
Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!
Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum