Beştaş: “Kayyumlar Kürtlüğü Yok Etmeye Çalışıyor”

HDP’li belediyelere ikinci kez kayyum atanmasının yıldönümünde Mardin’de bir açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ”HDP’ye oy veren 6 milyon seçmenden 4,5 milyonunun iradesi gasp edilmiştir” dedi.

Belediyelere ikinci kez kayyum atanmasının yıldönümünde Mardin Belediyesi önünde toplanan HDP yönetimi adına Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş bir açıklama yaptı.

Danış Beştaş, halen 19 belediye başkanının tutukluğu olduğunu hatırlatarak, “Geçen yıl içinde 65 belediyemize 47 belediyemize kayyım yoluyla 6 belediyemize YSK darbesiyle el konuldu. Şu anda 19 belediye eş-başkanımız rehin tutuluyor. Onlar tutuklu değil siyasi rehine. Kayyım atanan yerellerde seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınan Kürtler adeta vatandaşlıktan çıkarılmış durumda. Görevlerinden alınıp yerlerine kayyım atanan belediye eş-başkanlarımıza yönelik suçlamaların tamamı belediye görevlerinin dışındadır” dedi.

“HDP seçmeninin iradesi gasp edildi”

Dört milyondan fazla HDP seçmeninin iradesinin gasp edildiğini savunan Danış Beştaş, kayyumların Kürtlüğü yok etmeye çalıştığını ifade etti. Danış Beştaş, “Daha çarpıcı bir istatistiğe bakalım. Kayyım atanan 47 belediyenin sınırları içerisinde yaşayan ve bize oy veren 4 milyon 268 bin 570 yurttaşın iradeleri kayyım eliyle gasp edilmiştir. HDP’ye oy veren 6 milyondan insandan 4 buçuk milyonunun en temel hakkı olan seçme seçilme hakkı zorla gasp edilmiş durumda. Modern dünyanın neresinde böyle bir rezalet var. 21. yüzyılın ortasında alçalmak suretiyle yükselen başka bir siyaset yok. Daha çok alçalarak daha çok yükselmeyi hedefleyen bir siyasi akılla karşı karşıyayız. Devlet kayyım rejimiyle 100 yıl sonra 'Kürtlük diye bir şey yok' diyor. 2016'da tam da barış görüşmelerinin ve müzakerelerin ortasında bunu söyledi. Bütün değerlerimizi, kazanımlarımızı yerle bir etmeye çalıştılar, el koymak istediler. Fakat biz inancı olan umudu olan bir hareketiz. Dakikası dakikasına sözcüğü sözcüğüne savunduğumuz değerleri savunmaya devam edeceğiz. Kendimizi, kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.