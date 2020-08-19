Beştaş: “Kayyumlar Kürtlüğü Yok Etmeye Çalışıyor”

HDP’li belediyelere ikinci kez kayyum atanmasının yıldönümünde Mardin’de bir açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ”HDP’ye oy veren 6 milyon seçmenden 4,5 milyonunun iradesi gasp edilmiştir” dedi.
Belediyelere ikinci kez kayyum atanmasının yıldönümünde Mardin Belediyesi önünde toplanan HDP yönetimi adına Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş bir açıklama yaptı.
Danış Beştaş, halen 19 belediye başkanının tutukluğu olduğunu hatırlatarak, “Geçen yıl içinde 65 belediyemize 47 belediyemize kayyım yoluyla 6 belediyemize YSK darbesiyle el konuldu. Şu anda 19 belediye eş-başkanımız rehin tutuluyor. Onlar tutuklu değil siyasi rehine. Kayyım atanan yerellerde seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınan Kürtler adeta vatandaşlıktan çıkarılmış durumda. Görevlerinden alınıp yerlerine kayyım atanan belediye eş-başkanlarımıza yönelik suçlamaların tamamı belediye görevlerinin dışındadır” dedi.
“HDP seçmeninin iradesi gasp edildi”
Dört milyondan fazla HDP seçmeninin iradesinin gasp edildiğini savunan Danış Beştaş, kayyumların Kürtlüğü yok etmeye çalıştığını ifade etti. Danış Beştaş, “Daha çarpıcı bir istatistiğe bakalım. Kayyım atanan 47 belediyenin sınırları içerisinde yaşayan ve bize oy veren 4 milyon 268 bin 570 yurttaşın iradeleri kayyım eliyle gasp edilmiştir. HDP’ye oy veren 6 milyondan insandan 4 buçuk milyonunun en temel hakkı olan seçme seçilme hakkı zorla gasp edilmiş durumda. Modern dünyanın neresinde böyle bir rezalet var. 21. yüzyılın ortasında alçalmak suretiyle yükselen başka bir siyaset yok. Daha çok alçalarak daha çok yükselmeyi hedefleyen bir siyasi akılla karşı karşıyayız. Devlet kayyım rejimiyle 100 yıl sonra 'Kürtlük diye bir şey yok' diyor. 2016'da tam da barış görüşmelerinin ve müzakerelerin ortasında bunu söyledi. Bütün değerlerimizi, kazanımlarımızı yerle bir etmeye çalıştılar, el koymak istediler. Fakat biz inancı olan umudu olan bir hareketiz. Dakikası dakikasına sözcüğü sözcüğüne savunduğumuz değerleri savunmaya devam edeceğiz. Kendimizi, kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Mardin’e kayyum olarak atanan Mustafa Yaman’ın isminin kentten silinmeye çalışıldığını iddia eden Danış Beştaş, “Mülkiye Müfettişleri 2018 Eylül ayında açıkladıkları Mardin Büyükşehir Belediyesi raporunda “Kayyımda Mardin Modeli” ifadesini kullanmıştı. Bu kayyım modelini her tarafa önermişlerdi. Belediyede fuhuş şebekesi kuran, aile yakınlarını işe alan, yüzlerce taşınmazı satılığa çıkaran, yüzlerce belediyeye uğramayan bankamatik işçisini işe alan, katrilyonlarca yolsuzluk yapan, her şeye ihanet eden, belediyeyi 1,8 milyar lira borca sokan belediyeye örnek model dediler. Örneği bu işte. Kayyım modeli tam da bu. Bu konuda onlara katılmamak mümkün değil. Kayyım derken Mardin modelini örnek olarak sunmak çok doğru. Şimdi ne oldu aralarında sorun çıktı, merkeze çekildi Mustafa Yaman? Vali Mustafa Yaman’ın ismi, verildiği ortaokuldan silinmeye çalışılıyor. İşte kayyım modeline örnek olan Mustafa Yaman’ın şimdi adını silmeye çalışıyorlar. Şimdi tüm bu hırsızlıkları yapanlar tutuklu. Belediyeye operasyon yapıldı. 14 kişi neden tutuklandı? Her konuda konuşan, bağırıp çağıran hükümet bu konuda konuşmamayı tercih ediyor. Bu skandallar onların eseri değilmiş gibi suspus olmuşlar” dedi.
Danış Beştaş, kayyumların ilk icraatlarının kadın kurumlarına yönelik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ”Kayyım rejimi en büyük düşmanlıklarından birini kadınlara yaptı, 47 belediyemizde bulunan kadın müdürlükleri ya kapatıldı ya etkisiz hale getirildi. Toplu sözleşmelerde yer alan kadınlara ilişkin tüm kazanımlar kayyımlar tarafından yok sayıldı. Açılan tüm kadın kurumlarımız kapatıldı.”
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde ne olmuştu?
HDP'li Danış Beştaş'ın suçladığı önceki dönem kayyumu Mustafa Yaman merkeze alındıktan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı. Yaklaşık iki ay süren denetimlerin ardından düzenlenen operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.