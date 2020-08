Beştaş: “Kayyumlar Kürtlüğü Yok Etmeye Çalışıyor”

Mardin’e kayyum olarak atanan Mustafa Yaman’ın isminin kentten silinmeye çalışıldığını iddia eden Danış Beştaş, “Mülkiye Müfettişleri 2018 Eylül ayında açıkladıkları Mardin Büyükşehir Belediyesi raporunda “Kayyımda Mardin Modeli” ifadesini kullanmıştı. Bu kayyım modelini her tarafa önermişlerdi. Belediyede fuhuş şebekesi kuran, aile yakınlarını işe alan, yüzlerce taşınmazı satılığa çıkaran, yüzlerce belediyeye uğramayan bankamatik işçisini işe alan, katrilyonlarca yolsuzluk yapan, her şeye ihanet eden, belediyeyi 1,8 milyar lira borca sokan belediyeye örnek model dediler. Örneği bu işte. Kayyım modeli tam da bu. Bu konuda onlara katılmamak mümkün değil. Kayyım derken Mardin modelini örnek olarak sunmak çok doğru. Şimdi ne oldu aralarında sorun çıktı, merkeze çekildi Mustafa Yaman? Vali Mustafa Yaman’ın ismi, verildiği ortaokuldan silinmeye çalışılıyor. İşte kayyım modeline örnek olan Mustafa Yaman’ın şimdi adını silmeye çalışıyorlar. Şimdi tüm bu hırsızlıkları yapanlar tutuklu. Belediyeye operasyon yapıldı. 14 kişi neden tutuklandı? Her konuda konuşan, bağırıp çağıran hükümet bu konuda konuşmamayı tercih ediyor. Bu skandallar onların eseri değilmiş gibi suspus olmuşlar” dedi.