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Besteci Çetin Işıközlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

Besteci Çetin Işıközlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Besteci ve orkestra şefi Çetin Işıközlü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Işıközlü, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Işıközlü, "Çanakkale cumhuriyete referanstır. 'Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu' adlı bir eserim var. TBMM'de dahi icrası oldu. Çanakkale herkes için önemli ama ben onun üzerine eser yazdığım için bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu

Çetin Işıközlü, "Yaşam" kategorisinde, Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" adlı fotoğrafını beğenerek, şunları söyledi:

"Yaşar Kemal'in Ağrıdağı Efsanesi'nde çoban başı Ahmet vardır. Bu fotoğraftaki çoban da bana çağrışım olarak natürel bir bakışla Yaşar Kemal'i anımsattığı için onu tercih ediyorum."

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8.'si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çekilen "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçen Işıközlü, "Spor kategorisinde karateyle ilgili bir şey varsa onu seçerim çünkü ben karateciyim. Bu fotoğraftaki (tekme), karatede, tekvandoda çok güzel bir ayak tekmesi, yabana atılacak bir tekme değil. Vuruş olarak onu anımsatıyor." ifadelerini kullandı.

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