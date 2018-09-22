Bestekar Ali Ufki Bey Almanya'da anıldı

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen "Boğaziçi'nde Bir Polonyalı Türk-Ali Ufki" temalı etkinlikte, Polonya asıllı Osmanlı bestekarı, yazar ve tercüman Ali Ufki Bey anıldı.

Polonya Enstitüsünün Düsseldorf’taki Kültür Merkezinde, Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen "Boğaziçi'nde Bir Polonyalı Türk-Ali Ufki" temalı etkinlikte, Polonya asıllı Osmanlı bestekarı, yazar ve tercüman Ali Ufki Bey'in 17. yüzyılda İstanbul'daki hayatı ele alındı.

Etkinlikte Metin Tuncel'in yaptığı sunuma, Macar müzisyenlerden oluşan Sultanita müzik grubu, Ali Ufki Bey'in eserlerini icra ederek eşlik etti.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, Türkiye ile Polonya ilişkilerine temel teşkil eden bir çok önemli ismin bulunduğunu hatırlatarak Ali Ufki Bey'in Osmanlı Türk kültürüne yaptığı kalıcı katkısıyla iki ülke arasındaki 600 yıllık ilişkide ayrıcalıklı bir yeri olduğunu vurguladı.

Etkinliğe Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel'in yanı sıra Düsseldorf ve çevresinde yaşayan Türk, Alman ve Polonyalılar katıldı.

