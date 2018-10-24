Bestekar Amir Ateş TEDEV'e konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Bestekar Amir Ateş, Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) tarafından her hafta düzenlenen Çarşamba Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Ateş, sohbetinde anılarını ve çalışmalarını anlattı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1942 yılında dünyaya geldiğini söyleyen Ateş, "Kandıra o zaman köy gibiydi ve köyümüzde bir okulun bulunmayışı nedeniyle eğitimime hafızlık kursunda, dini çalışmalarla başladım." dedi.

Sahhaf Raif Yelkenci vasıtasıyla daha sonra iyi bir eğitim alma amacıyla İstanbul'a geldiğini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Nuruosmaniye Camisi'nde zamanın en değerli hafızlarından olan Hasan Akkuş hocamdı. Daha sonra merhumun öğrencisi beni buralara getirdi. O yıldan itibaren de gerek hafızlık, gerek musikiye olan ünsiyetim aralıksız olarak başlamış oldu. Nuruosmaniye'de talim, tecvid öğrenmeye çalışırken o sırada arkadaşlarım Çarşıkapı'da bulunan bir musiki derneğinden bahsettiler. O derneğe ilk adım atışımı hiç unutmuyorum."

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- "Küçük bir kabuk içinde musikişinas olma yolundaydık"

Henüz musikinin ne olduğunu bilmeden gittiği dernekten çok etkilendiğini ifade eden Ateş, "Şarkılar, türküler bu mekandan Türkiye'ye ilan ediliyor gibi bir hayale kapıldım. Kısa bir süre sonra oraya bir musiki hocasının geldiğini öğrenince ilk olarak do, re, mi sol, la denilen tekniklerini öğrenme fırsatı buldum." diye konuştu.