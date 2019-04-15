Bestekar Ateş, Babıali Enderun Sohbetlerine katıldı

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin önemli bestekarlarından Amir Ateş, "Musiki, gönülden gelen duyguları güzel nağmelerle dile getirme sanatıdır." dedi.

Yeni Dünya Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Amir Ateş, vakıfta düzenlenen Babıali Enderun Sohbetlerine konuk oldu.

Halil Gökkaya'nın yönettiği programda, Ateş, hem yetişme çağında hem de sanat dünyasında yaşadığı ve unutamadığı ilginç hatıralarını dinleyicilerle paylaştı.

Amir Ateş, musikinin bir derya olduğunu ifade ederek, bu alanda birçok kıymetli sanatkarın yetiştiğini söyledi.

Kendilerinden istifade ettiği meşhur mevlithanlara da değinen Ateş, "Bizim geleneğimizde hafız sanatkarlar vardır. Sadettin Kaynak, Halil Çanakkaleli, Kani Karaca, Aziz Bahriyeli, Fevzi Mısır işte bu isimlerdendir." diye konuştu.

"Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim" ve "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" eserlerinin yazılış hikayelerini anlatan Ateş, şiir ve musiki arasında çok köklü bir bağ olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Merhum şairimiz Bekir Sıtkı Erdoğan ile yakın bir dostluğumuz vardı. Kıymetli şiirlerini bestelemek nasip oldu. Musikimiz şiirimizden hep beslenmiştir. Bir hoca talebesini yetiştirir ve topluma adar. Sonra o genç sanatkar böyle fersah fersah yürür gider, böyle bir şeydir musiki. Mevlithanlık ayrı bir sanattır. Mevlit, ayetlerden, hadislerden ayrı ayrı kelamlardan sirayet etmiş bir eserdir. Bizim geleneğimizde güçlü bir damardır. Musiki çok değişik ve etkileyici bir eserdir, dinleyen insanı bambaşka alemlere alır götürür. Musiki, gönülden gelen duyguları güzel nağmelerle dile getirme sanatıdır."