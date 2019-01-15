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Bestekar Erol Sayan için CRR'de özel etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" isimli özel etkinlikte, sanatçının bestelerinden oluşan çok sayıda eser icra edildi - Murat Bardakçı: - "TRT Radyosu 1970'li yılların sonunda kadar Erol Sayan ile açılır, Erol Sayan ile kapanırdı. Devamlı senelerce dinledik, yüzlerce öğrenci yetiştirdi"

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından 83 yaşındaki Erol Sayan için "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenlendi.

Hazırlıkları yaklaşık 3 ay süren program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirildi.

Sayan'ın en çok bilinen eserlerinden "Hatıra"nın icra edilmesiyle başlayan programda, gazeteci Murat Bardakçı, Sayan'ın musiki dünyasındaki yeri ve değeriyle ilgili konuşma yaptı.

- "Yüzlerce öğrenci yetiştirdi"

Erol Sayan'ın bestelerinin akılda kalıcı basit nameler olduğunu ifade eden Bardakçı, "TRT Radyosu 1970'li yılların sonunda kadar Erol Sayan ile açılır, Erol Sayan ile kapanırdı. Devamlı senelerce dinledik, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. En fazla istifade edenlerden biri benimdir." dedi.

Sayan'ın ODTÜ'de klasik müzik eğitimi de verdiğini dile getiren Bardakçı, konserde icra edilecek eserlere ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bardakçı, Erol Sayan'ın geçen ay müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığını anımsatarak, "Çok güzel eserler vermiştir, bundan sonra da verecektir. Biz Erol Bey'den daha da üstadane eserler bekliyoruz." diye konuştu.

- Beste ve güftelerinin hikayelerini anlattı

Bestekar Erol Sayan da programın ilk bölümünde hiç sıkılmadan dinlenecek klasik formda eserlerin yer aldığını söyledi.

"En küçükten en büyüğe hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım." diyen Sayan, program süresince sahnede kendisi için ayrılan koltukta oturarak bazı eserlerin beste ve güftelerinin ortaya çıkış hikayelerini anlattı.

Bestesi Erol Sayan'a ait 3 klasik eserin icrasının ardından solistler İbrahim Suat Erbay, Gizem Coşkun, Yaprak Sayar, Atakan Akdaş ve Sadiye Erimli "Sızıverdin İçime", "İstanbul'u Artık Hiç Sevmiyorum", "Lütfen", "Damlalar", "Dertli Ne Ağlayıp Gülersin" şarkılarını seslendirdi.

Erol Sayan'ın "Unuttum Artık Seni" eserinin kendi sesinden dinlendiği konserde, Sayın'ın rast makamındaki "Bahar Şarkısı" ve buselik makamındaki "Papatyalar" adlı eserleri "Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu" tarafından dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sanatçının bestelerinden oluşan çok sayıda eserin icra edildiği konserin repertuvarında yer alan "Şed Araban Saz Semaisi"ni ise keman virtüözü Cihat Aşkın yorumladı.

Programın ikinci bölümünde ise İhsan Özer şefliğindeki CRR Oda Orkestrası, Sayan'ın sevilen bestelerini icra etti.

Programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran ve sanatçı Ahmet Özhan'ın yanı sıra sanat ve musiki camiasından çok sayıda isim katıldı.

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