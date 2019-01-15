Bestekar Erol Sayan için CRR'de özel etkinlik

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından 83 yaşındaki Erol Sayan için "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenlendi.

Hazırlıkları yaklaşık 3 ay süren program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirildi.

Sayan'ın en çok bilinen eserlerinden "Hatıra"nın icra edilmesiyle başlayan programda, gazeteci Murat Bardakçı, Sayan'ın musiki dünyasındaki yeri ve değeriyle ilgili konuşma yaptı.

- "Yüzlerce öğrenci yetiştirdi"

Erol Sayan'ın bestelerinin akılda kalıcı basit nameler olduğunu ifade eden Bardakçı, "TRT Radyosu 1970'li yılların sonunda kadar Erol Sayan ile açılır, Erol Sayan ile kapanırdı. Devamlı senelerce dinledik, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. En fazla istifade edenlerden biri benimdir." dedi.

Sayan'ın ODTÜ'de klasik müzik eğitimi de verdiğini dile getiren Bardakçı, konserde icra edilecek eserlere ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bardakçı, Erol Sayan'ın geçen ay müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığını anımsatarak, "Çok güzel eserler vermiştir, bundan sonra da verecektir. Biz Erol Bey'den daha da üstadane eserler bekliyoruz." diye konuştu.