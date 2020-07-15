Beştepe'de 15 Temmuz şehitleri için tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bıraktı, dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gaziler de eşlik etti.

BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ YERE KARANFİL BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Meclis'e geldi ve 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek ve 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.



