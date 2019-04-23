Beştepe'de 23 Nisan töreni

Bugün Büyük Millet Meclisimizin açılışının 99. yıl dönümünü de kutluyoruz. Vatanımızın işgal edildiği dönemde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımıza giden yolun da öncüsü olmuştur. En karanlık dönemde milletimize güç aşılamıştır. Böyle bir günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür. Ben Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler başarılarınızla Türkiye'yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın.

Tüm dünya çocuklarının bayramında sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Siz çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şahsım, milletim adına kutluyorum. Tüm dünya çocuklarına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum.

Ramazan Bayramı'ndan sonra 1 haftalık okul süresinin tatil ile birleştirilmesiyle ilgili soruya Ozan Sözeyataroğlu, "Kabinemle bu konuyu görüşeceğiz. Ben açıkçası olumlu bakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 23 Nisan töreninde konuşma yaptı. Bu seneki kutlamada Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu oturdu.

Son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Ozan Sözeyataroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için TBMM’yi açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Hepimize güzel nice bayramlar diliyorum. Bizleri makamında ağırlayan sayın cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.



