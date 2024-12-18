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Beştepe'de gizli toplantı! Ne cep telefonu ne de akıllı saat alındı: Gözler Erdoğan'a çevrildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 11:12
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Beştepe'de 'gizli' olarak düzenlenen toplantıya cep telefonlarının yanı sıra katılımcıların akıllı saati bile alınmadı. Kırmızı Kitap'ın güncellenmesi için düzenlenen toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Beştepe'de gizli toplantı! Ne cep telefonu ne de akıllı saat alındı: Gözler Erdoğan'a çevrildi

Birbirinden önemli toplantılara ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu kez Kırmızı Kitap'ın güncellenmesi için 'gizli' toplantı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

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ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Kitabın güncellenmesine yönelik, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.

TALİMATI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı.

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'GİZLİ' NİTELİKTE TOPLANDILAR

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.

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CEP TELEFONU DA AKILLI SAATLER DE ALINMADI

Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

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SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

"KURUMLARA YÖN VERECEK"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde soru üzerine bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

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akıllı saat Cevdet Yılmaz cep telefonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi beştepe
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