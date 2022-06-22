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Beştepe'de kritik gün! Prens Selman Türkiye'ye geliyor

22.06.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selman'ı Beştepe'de kabul etmesi beklenirken, iki ülke arasında bir dizi ticaret anlaşması imzalanacağı da belirtildi.

Beştepe'de kritik gün! Prens Selman Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.

Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman'la görüşmüştü.

Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.

ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

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