Beştepe'de kritik zirve! Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkili arasındaki son görüşme ise 3 Ekim tarihinde gerçekleşti. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen bu görüşme yaklaşık olarak 45 dakika sürmüştü.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Görüşmede Bahçeli'nin terörü bitirmeye yönelik çağrılarının ele alınması bekleniyor. İkilinin görüşeceği en önemli konulardan biri terörle mücadele konusu olacak. Öte yandan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde yeni anayasa sürecinin de değerlendirilecek konular arasında yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı da Bahçeli'ye yurt dışı seyahatleri, ikili görüşmeleri ve terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verecek.