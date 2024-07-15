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  4. Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.07.2024 21:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti.

Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti.

Erdoğan, Bahçeli ile birlikte TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'deki görüşme öncesi 15 Temmuz'un yıldönümünde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'u Anma Programı'nda konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'u Anma Programı'nda konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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