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  4. Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından açıklama

Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." denildi.

Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından açıklama

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.

Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı.

Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı.

Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.

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