Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından açıklama

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.

Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı.

Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı.

Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.

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