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Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, 3 saat sürdü. Toplantıda, ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projelerin gözden geçirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar alındı.

YENİ PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Bu kapsamda Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması, muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Sanayi İcra Komitesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Damadı ve oğluda katılsaydı.
Muhtarlari toplada saray ve çevresi haric baskalarininda huzur ve guvenligi olsun muhtarlara secim zamani oy cal diycegine 17 yilda satmadik yer birakmadin elin katarlisi hayrina 500 milyon dolarlik ingiliz ucagini vermez
Şu Suriyelileri de bir el atsanız ya bedava yemek içmek nereye kadar ülkeye zarar bunlar
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