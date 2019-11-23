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Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:29 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesi sonrası Muharrem İnce sosyal medyadan açıklama yaptı. İnce, "İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu kalemşörle ve kaynağı ile mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız." dedi.

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesine taşıdığı ve 3 gündür Türkiye gündeminde yer alan "Beştepe'yi ziyaret eden CHP'li isim" tartışmaları ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Rahmi Turan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini belirtti. Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk olarak, "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım" diyen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

İnce, "Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım." dedi.

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"BU İŞ YARGIYLA SINIRLI KALMAYACAKTIR"

İddiaların kendisiyle yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirten İnce, "Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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