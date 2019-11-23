"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Faik Öztrak'tan flaş açıklama

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın geçtiğimiz günlerde ortaya attığı "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Turan daha sonra bu kişinin Muharrem İnce olduğunu ve kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu duyurmuştu.

Siyaset dünyasının gündemine bomba gibi düşen bu iddia ile ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

Öztrak açıklamasında, "Gazeteci Rahmi Turan bu bilgiyi Saray'a yakın bir kaynaktan aldığını söyledi. Sonrasında da kaynağını açıkladı. Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç; CHP'de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır. Operasyon Saray menşeilidir. dedi.

