Beştepe'de Gaziler Günü Töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan büyük ve orta çaplı operasyonlarda, hava harekatlarında elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Akar, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin binlerce yıllık şanlı tarih içinde ayrı yerinin olduğunu belirtti. Anadolu'nun fatihi Alparslan'dan Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'ye, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'den Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kadar büyük kahramanlarla destanlaşan gaza ruhu ve gazilik geleneğinin tarihe damga vurduğunu belirten Bakan Akar, bu ruhun İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ile yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz'da ordu-millet anlayışıyla tezahür ederek tarihe altın harflerle yazıldığını ifade etti. Akar, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşma isteğinin Peygamber ocağı olarak bilinen Türk ordusunun kahraman ve fedakar mensuplarının en büyük motivasyon kaynaklarından olduğunu belirterek, bugünün aynı zamanda Atatürk'e Meclis tarafından "gazi" unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 97'nci yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçildiğini belirten Hulusi Akar, "Bu dönemde ülkemiz birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktadır." diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, milletin huzur ve güvenliğine yönelen tehditlerin bertarafı için yurt içi ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini dile getiren Akar, "Bu operasyonlarda büyük başarılar elde edilmiştir. Bu başarıların elde edilmesinde en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir." ifadesini kullandı. Şehit aileleriyle gazilere yapılan ziyaretlerde gösterilen vakur duruşun kendilerine daha da güç verdiğini, mücadele azim ve kararlılıklarını artırdığını belirten Bakan Akar, şunları söyledi: "TSK, devletimizin ve milletimizin bekasını hedef alan FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularımızla sivil-asker büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde omuz omuza, en önemlisi sizlerin de destek ve dualarıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

- "Nerede olursa olsunlar terör örgütü üyeleri takip edilecek" Terörle mücadeleye yönelik kararlı mücadelenin sonuçlarının somut olarak görüldüğünü de belirten Akar, şöyle konuştu: "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan büyük ve orta çaplı operasyonlarda, hava harekatlarında elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son yıllarda payı yüzde 20'den yüzde 65'e çıkan yerli ve milli savunma sanayisine dayalı modern harp silah, araç ve gereçlerimizi etkin kullanarak, bölücü terör örgütünü tamamen bitirmek kararlılığıyla yürüttüğümüz bu operasyonlarda çok sayıda teröristin, özellikle elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi örgüte katılımların azalmasına ve örgütten kaçışların hızlanmasına neden olmuş, böylece örgütün hareket serbestisi ve eylem kabiliyeti son derece kısıtlanmıştır. Yurt içinde veya sınır ötesinde nerede olursa olsunlar terör örgütü üyeleri takip edilecek, bulunacak ve tamamı etkisiz hale getirilecektir. Ancak bu şekilde terörle mücadelemiz son bulacak, tamamlanacaktır."

Türkiye'nin, bir yandan hudut güvenliğini sağlama, terör koridoruna engel olma ve terörle mücadele faaliyetlerini masum insanlara ve çevreye zarar vermeden sürdürürken, diğer taraftan da bölgenin huzur, güven ve istikrara kavuşması için büyük çabalar sarf ettiğini vurgulayan Hulusi Akar, bu kapsamda yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölge halklarının yaşam şartlarının geliştirilmesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını belirtti. - "Faaliyetlerimiz Rusya ile koordineli devam edecek" İdlib'de de barış ve istikrarın sağlanması, masum insanların zarar görmemesi için yoğun çaba içinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle Soçi'de Rusya Federasyonu ile yapılan toplantının olumlu şekilde sonuçlandığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti: "Rusya'nın da olumlu yaklaşımı neticesinde İdlib'de büyük bir insani trajedi ve yeni krizler yaşanmasının önüne geçilmiş, taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli kazanımlar sağlanmıştır. Böylece bölgede barış ve istikrarın sağlanması mümkün hale gelmiştir. Astana süreci doğrultusunda İdlib'de teşkil edilen gözlem noktalarımız ve bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Müşterek devriye dahil buradaki faaliyetlerimiz Rusya Federasyonu ile koordineli olarak devam edecektir."