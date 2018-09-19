HABER

Beştepe'de Gaziler Günü Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan büyük ve orta çaplı operasyonlarda, hava harekatlarında elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - "Astana süreci doğrultusunda İdlib'de teşkil edilen gözlem noktalarımız ve bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir" - "Müşterek devriye dahil buradaki faaliyetlerimiz Rusya Federasyonu ile koordineli olarak devam edecektir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan büyük ve orta çaplı operasyonlarda, hava harekatlarında elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Akar, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin binlerce yıllık şanlı tarih içinde ayrı yerinin olduğunu belirtti.

Anadolu'nun fatihi Alparslan'dan Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'ye, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'den Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kadar büyük kahramanlarla destanlaşan gaza ruhu ve gazilik geleneğinin tarihe damga vurduğunu belirten Bakan Akar, bu ruhun İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ile yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz'da ordu-millet anlayışıyla tezahür ederek tarihe altın harflerle yazıldığını ifade etti.

Akar, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşma isteğinin Peygamber ocağı olarak bilinen Türk ordusunun kahraman ve fedakar mensuplarının en büyük motivasyon kaynaklarından olduğunu belirterek, bugünün aynı zamanda Atatürk'e Meclis tarafından "gazi" unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 97'nci yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçildiğini belirten Hulusi Akar, "Bu dönemde ülkemiz birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktadır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, milletin huzur ve güvenliğine yönelen tehditlerin bertarafı için yurt içi ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini dile getiren Akar, "Bu operasyonlarda büyük başarılar elde edilmiştir. Bu başarıların elde edilmesinde en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir." ifadesini kullandı.

Şehit aileleriyle gazilere yapılan ziyaretlerde gösterilen vakur duruşun kendilerine daha da güç verdiğini, mücadele azim ve kararlılıklarını artırdığını belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"TSK, devletimizin ve milletimizin bekasını hedef alan FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularımızla sivil-asker büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde omuz omuza, en önemlisi sizlerin de destek ve dualarıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

- "Nerede olursa olsunlar terör örgütü üyeleri takip edilecek"

Terörle mücadeleye yönelik kararlı mücadelenin sonuçlarının somut olarak görüldüğünü de belirten Akar, şöyle konuştu:

"Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan büyük ve orta çaplı operasyonlarda, hava harekatlarında elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son yıllarda payı yüzde 20'den yüzde 65'e çıkan yerli ve milli savunma sanayisine dayalı modern harp silah, araç ve gereçlerimizi etkin kullanarak, bölücü terör örgütünü tamamen bitirmek kararlılığıyla yürüttüğümüz bu operasyonlarda çok sayıda teröristin, özellikle elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi örgüte katılımların azalmasına ve örgütten kaçışların hızlanmasına neden olmuş, böylece örgütün hareket serbestisi ve eylem kabiliyeti son derece kısıtlanmıştır. Yurt içinde veya sınır ötesinde nerede olursa olsunlar terör örgütü üyeleri takip edilecek, bulunacak ve tamamı etkisiz hale getirilecektir. Ancak bu şekilde terörle mücadelemiz son bulacak, tamamlanacaktır."

Türkiye'nin, bir yandan hudut güvenliğini sağlama, terör koridoruna engel olma ve terörle mücadele faaliyetlerini masum insanlara ve çevreye zarar vermeden sürdürürken, diğer taraftan da bölgenin huzur, güven ve istikrara kavuşması için büyük çabalar sarf ettiğini vurgulayan Hulusi Akar, bu kapsamda yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölge halklarının yaşam şartlarının geliştirilmesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını belirtti.

- "Faaliyetlerimiz Rusya ile koordineli devam edecek"

İdlib'de de barış ve istikrarın sağlanması, masum insanların zarar görmemesi için yoğun çaba içinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle Soçi'de Rusya Federasyonu ile yapılan toplantının olumlu şekilde sonuçlandığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Rusya'nın da olumlu yaklaşımı neticesinde İdlib'de büyük bir insani trajedi ve yeni krizler yaşanmasının önüne geçilmiş, taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli kazanımlar sağlanmıştır. Böylece bölgede barış ve istikrarın sağlanması mümkün hale gelmiştir. Astana süreci doğrultusunda İdlib'de teşkil edilen gözlem noktalarımız ve bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Müşterek devriye dahil buradaki faaliyetlerimiz Rusya Federasyonu ile koordineli olarak devam edecektir."

Gazilere de seslenen Bakan Akar, birlik, bütünlük, kardeşlik içinde yaşanmasının şehit ve gazilere borçlu olunduğunu vurguladı.

Onların Türk kahramanlık ve fedakarlığının ölümsüz abideleri olduğunu söyleyen Akar, yazılan kahramanlık destanlarının sonsuza kadar yaşayacağını aktardı.

Hulusi Akar, bir şehidin cebinden çıkan, "Olur ya bir çatışmada ölürsem, arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım. Yaramın kanını silmeyin, ahirette hesabı sorulacak. Göğsümden kör kurşunu çıkarmayın, o benim madalyam olacak." dizelerini okudu.

Akar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vefa, minnet ve şükran duygusuyla şehitlere, gazilere ve onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmaya, onların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "TSK'nın kahraman mensupları tarafından şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmadığı gibi, bundan sonra da bırakılmayacak, ana, baba, eş ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının da hesabı soruldu, sorulmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
19 Eylül Gaziler Günü19 Eylül Gaziler Günü
Berkin Elvan davasında sanığın tutuklanması talebine retBerkin Elvan davasında sanığın tutuklanması talebine ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.