Beştepe'de Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Be\u015ftepe'de Hukuk Politikalar\u0131 Kurulu toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\nANKARA (DHA)Sonunda bu da oldu! Bilim insanlar\u0131 \u00fc\u00e7 boyutlu...2 puan d\u00fc\u015f\u00fck not ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in emekli edilen m\u00fcd\u00fcr g\u00f6revine iade edildiBing\u00f6l'de, K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'deki cinsel sald\u0131r\u0131 protesto edildi
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