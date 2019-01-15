HABER

Beştepe'de kabine toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

  (FOTOĞRAFLAR) 

Beştepe'de kabine toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısına başkanlık etti.

ANKARA (DHA)

(FOTOĞRAFLAR)

Beştepe'de kabine toplantısı

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti 
Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmakMansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Sokak kabadayısı...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok?

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

Bahçeli: Palu Ailesi'nden çıkmış gibiler

Bahçeli: Palu Ailesi'nden çıkmış gibiler

Meral Akşener: İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız

Akşener: İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.