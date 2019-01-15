Beştepe'de kabine toplantısı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015ftepe'de d\u00fczenlenen kabine toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k etti.\nANKARA (DHA)\n(FOTO\u011eRAFLAR)\nD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast food zincirinde kola ve patates skandal\u0131Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Ruanda B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Nkurunziza ile KKTC B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi K\u00f6pr\u00fcl\u00fc'y\u00fc kabul etti\u00a0Mansur Yava\u015f: \u0130lk icraat\u0131m\u0131z makam ara\u00e7lar\u0131n\u0131 azaltmak
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