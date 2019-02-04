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Beştepe'de kabine toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de yapılan kabine toplantısı başladı.

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-Toplantıdan genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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