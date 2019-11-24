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Beştepe'de 'Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programının Emine Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programının Emine Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' da yarın düzenlenecek bu programda kamuoyuna duyurulacak. 75 maddelik planın tanıtımı yapılacak programa, bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok isim katılacak. Etkinlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzalanan protokolün detayları açıklanacak.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAN ETKİNLİK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Selçuk, "81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte hayır demek için etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.
25 KASIM'A ÖZEL KAMU SPOTU
Bakan Selçuk, söz konusu çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmanın hedeflendiğini, 25 Kasım'a özel bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotunun, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterileceğini de açıkladı. Ayrıca söz konusu kamu spotu bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacak. Selçuk ayrıca, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü 'Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası' kapsamında Türkiye’deki simge yapıların her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacağını söyledi. Selçuk, ayrıca 25 Kasım etkinlikleri kapsamında kamusal alanlarda stantlar kurulacağını, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşürlerin dağıtılacağını kaydetti.
'KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇU'
Öte yandan, spor müsabakalarında sporcuların pankartlarla sahaya çıkacağını belirten Bakan Selçuk, "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne hayır diyor; bütün toplum kesimlerini ve STK’larımızı, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için kadına şiddete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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