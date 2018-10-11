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Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi, toplantısı sonrası açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Savunma Sanayii İcra Komitesi, toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.  Savunma Sanayii İcra Komitesi, toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Savunma Sanayii İcra Komitesi, toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi, toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar alınmıştır. Bu kapsamda; Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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