Beştepe’nin Kavala’yı tutma manevrası

Banu Güven, "Erdoğan Kavala’nın bir manevrayla beraat ettirilmek istendiğini söyledi, ama davadan çıkacak kararı zaten biliyordu" diyor.Endişem tam olarak buydu. Osman Kavala’nın özgürlüğe kavuşmasını ikinci bir tutuklama kararıyla engellemelerinden endişe ediyordum. Ama bu endişe de son aylarda somut nedenlerle ortadan kalkmıştı. Neden, izah edeyim. Osman Kavala 1 Kasım 2017’de iki soruşturmadan iki suçlamayla tutuklanmıştı. Bunlardan biri dün beraatle sonuçlanan Gezi Davası’na uzanan soruşturmaydı. Diğeri ise 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir soruşturma. Osman Kavala’nın bu ikinci soruşturmadaki tutukluluğu, tam 1 yıl 11 ay 11 gün sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ekim 2019’da Osman Kavala’nın "atılı suçtan tutuklu kaldığı süre" ve "mevcut delil durumu" nedeniyle "tutuklama tedbirinin artık ölçülü olmayacağına" kanaat getirmiş ve re’sen tahliyesine karar vermişti. Bu karar yargı reformunun öngördüğü, iddianamesiz tutukluluk için maksimum süre olan 2 yıl dolmadan 20 gün önce verildi. Özetle, Osman Kavala hakkında bu soruşturmadan daha önce tutuklama kararı verilmiş, sonra da tutukluluk tedbiri kaldırılmıştı. Son duruşmadan önce "Ya darbe girişiminden tutukluluk kararı çıkarırlarsa" diye endişemi paylaştığım avukatlardan biri, "O dosyadan tutuklayamazlar" demişti, "O dosyadan zaten tahliye edildi."

Şimdi dönüldü dolaşıldı, maksat Kavala’yı tutmak ya, aynı soruşturmadan yeniden alınması talep ediliverdi! Burası Türkiye çünkü ve bu Türkiye’de aynı dosyadan iki kez tutuklanan da var (Bkz. Selahattin Demirtaş), iki kez beraat etmiş olmasına rağmen aynı dosyadan başka maddeyle tekrar yargılanan da (Bkz. Mücella Yapıcı). Siz bakmayın Cumhurbaşkanı ve parti başkanı Erdoğan’ın TBMM grup toplantısında, adını anamadığı Kavala hakkında söylediklerine. "Bir manevra ile onu dün beraat ettirmeye kalktılar" demesine bakmayın. Hakikat ne, biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı beraat ve tahliye kararı çıkacağını zaten biliyordu. Zaten onun talimatı ya da onayıyla şekillenen kararın önden bilgisine sunulduğunu söylememize izin verecek duyumlar mevcut. Yani Gezi Davası kararı son duruşmadan önce hazırdı. Bizim son duruşmada heyetin "Mahkumiyet kararı çıkarmak içindir" diye yorumladığımız acelesi de, zaten hazır bir kararı bir an önce tebliğ etmek içinmiş; onu anladık. Bence "manevra yapmaya kalkıştılar" falan diye konuşarak yargıya "bağımsız süsü" vermeye çalışan Cumhurbaşkanı, Kavala’nın aynı akşam tekrar gözaltına alınması ve hatta tutuklanması için yapılacak girişimi de biliyor ve onaylıyordu. Yani bu duruşma öncesinde Kavala’yı tekrar tutuklayacak manevranın emir-komuta birimindeydi. Anlaşılan o ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu tutuklulukta ağır hak ihlalleri olduğunu gösteren kararına fazla direnemeyen Erdoğan ve Pelikan çevresi, Kavala’nın oradan bırakılıp, başka yerden alınmasını uygun gördü. Şimdi de haberi yokmuş gibi yapıyor.