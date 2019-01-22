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Bestler Deleler'de 11 terörist sığınağı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak bulunarak, imha edildi.

Bestler Deleler'de 11 terörist sığınağı imha edildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak bulunarak, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Mehmet Yusuf Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Bestler Dereler bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar, imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Bestler Deleler'de 11 terörist sığınağı imha edildiBestler Deleler'de 11 terörist sığınağı imha edildiBestler Deleler'de 11 terörist sığınağı imha edildiBestler Deleler'de 11 terörist sığınağı imha edildi

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